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Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

13.11.2021 09:16
Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Gediz Ovası Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri Ş.T.'yi durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, hırsızlık, tehdit, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme gibi 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

Jandarma, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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