Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi

08.05.2022 16:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği organize edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği organize edildi.

Turgutlu Irlamaz Çayı Sosyal Tesislerinde düzenlenen şenlikte belediyeler ve sivil toplum kuruluşları stant kurdu.

Ata yadigarı yerel tohumların dağıtıldığı şenlikte En Güzel Erik Yarışması düzenlendi.

Turgutlu'ya özgü dumanlı papaz eriklerinin değerlendirmeye alındığı yarışmada ilk 3 üretici ödüllendirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, salgın sonrasında tohumun, toprağın, üretimin farkına varıldığını belirterek yerel tohumların daha yaygın hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şenlikte halk dansları ve çocuk oyunları gösterileri sunuldu, yerel sanatçılar konser verdi.

Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi
Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi
Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi
Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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