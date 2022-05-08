Turgutlu'da 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerli tohumların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 4. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği organize edildi.
Turgutlu Irlamaz Çayı Sosyal Tesislerinde düzenlenen şenlikte belediyeler ve sivil toplum kuruluşları stant kurdu.
Ata yadigarı yerel tohumların dağıtıldığı şenlikte En Güzel Erik Yarışması düzenlendi.
Turgutlu'ya özgü dumanlı papaz eriklerinin değerlendirmeye alındığı yarışmada ilk 3 üretici ödüllendirildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, salgın sonrasında tohumun, toprağın, üretimin farkına varıldığını belirterek yerel tohumların daha yaygın hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Şenlikte halk dansları ve çocuk oyunları gösterileri sunuldu, yerel sanatçılar konser verdi.
Kaynak: AA
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