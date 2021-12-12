Son dakika haberi... Turgutlu'da "7. Geleneksel Deve Güreşi" yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşi" yapıldı.

Turgutlu Belediyesince organize edilen Geleneksel Deve Güreşi, Musalar Yeniköy Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirildi.

Manisa, Çanakkale, Burdur, Bilecik, Antalya, Aydın ve çevre illerden getirilen 120 devenin güreştirildiği etkinlikte, dereceye giren pehlivan develerin sahiplerine kupa verildi.

Güreşleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve çok sayıda vatandaş izledi.