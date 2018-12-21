Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da 7 Sokakta Yenileme Çalışması

Turgutlu'da 7 Sokakta Yenileme Çalışması

4 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından ilçedeki 4 mahallede bulunan 7 sokağın yenileme çalışmalarına başlandı.

Turgutlu'da 7 Sokakta Yenileme Çalışması, System.String[]
Turgutlu Belediyesi tarafından ilçedeki 4 mahallede bulunan 7 sokağın yenileme çalışmalarına başlandı.

Bir yıl içerisinde 120'den fazla sokağı yenileyerek kullanıma açan Turgutlu Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış kullanıma elverişsiz olan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 4 mahallede bulunan 7 sokak yenileme çalışmaları kapsamında kaldırılmaya başlandı. Selvilitepe Mahallesi'nde İlkyaz Sokak, Başak Sokak, Tuba Sokak, Kurtuluş Mahallesi'nde Şehit Ali Şahin Sokak, Dikiciler Sokak, Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak ve Yedieylül Mahallesi'nde Ertan Sokak üzerinde yenileme çalışmaları başlamış durumda. Yenileme çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bilindiği üzere ilçe genelinde çalışmalarımız tüm hızımızla devam ediyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Turgutlu Belediyesi olarak bir yıl içerisinde 120'den fazla sokağımızı sil baştan yenileyerek kullanıma açtık. Yine Selvilitepe Mahallesi'nde İlkyaz Sokak, Başak Sokak, Tuba Sokak, Kurtuluş Mahallesi'nde Şehit Ali Şahin Sokak, Dikiciler Sokak, Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak, ve Yedieylül Mahallesi'nde Ertan Sokak yenileme çalışmaları kapsamında yol kaldırma çalışmalarına başladık. Kısa süre içerinde dolgu ve tesviyesi yapıldıktan sonra kilit parke taşlarını döşeyerek bu sokaklarımızı da kullanıma açacağız" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
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