Turgutlu'da 71 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma , kenevir bitkisi yetiştirenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Drone destekli yapılan arama çalışmasında 50 ila 210 santimetre boyunda 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kayrak Mahallesi'ndek bulunan Karaoluk mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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