Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da 97'nci yıl için 970 metrelik bayraklı yürüyüş
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Turgutlu'da 97'nci yıl için 970 metrelik bayraklı yürüyüş

3 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Büyük Zafer Yürüyüşü'nde, 97'nci yıla özel hazırlanan ve Atatürk posterinin de bulunduğu 970 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dikkat çekti.

Turgutlu'da 97'nci yıl için 970 metrelik bayraklı yürüyüş, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Büyük Zafer Yürüyüşü'nde, 97'nci yıla özel hazırlanan ve Atatürk posterinin de bulunduğu 970 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dikkat çekti.
Turgutlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı için 'Büyük Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Demiray, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, kentteki odaların başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş kortej yürüyüşüne katıldı. Koza pazarından başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erdi. Atatürk Bulvarı'ndaki vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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