Turgutlu'da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Turgutlu'da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

24.02.2021 01:26

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangını çıkartmakla suçlanan aile bireylerinden E.E. ile bu kişiyi polis aracından kaçırmaya çalışan arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi. Evden yükselen alevleri ve dumanları gören aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada yangını çıkardığı iddia edilen E.E.'yi şüpheli olarak ekip otosuna bindirdi. Polis, bu sırada E.E.'yi ekip otosundan indirerek kaçırmaya çalıştığını fark ettikleri A.T.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Turgutlu'da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı - Son Dakika
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