Turgutlu'da apartmanın elektrik panosu yandı - Son Dakika

Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Elektrik panosundan kaynaklanan yangına itfaiye müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası apartmanın girişinde hafif hasar oluştu.