Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Araç Yangını

Turgutlu'da Araç Yangını

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Cemil Uslu'ya ait 10 DV 783 plakalı otomobilin motor bölümünden alev yükseldi.

Bunun üzerine sürücü otomobili yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekiciyle götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:16 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Manisa, Turgutlu, Güncel
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