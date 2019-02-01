Turgutlu'da Araç Yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.





Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Cemil Uslu'ya ait 10 DV 783 plakalı otomobilin motor bölümünden alev yükseldi.



Bunun üzerine sürücü otomobili yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekiciyle götürüldü.

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