Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.

Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz, System.String[]
Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.

Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi adına imkanlarını seferber ederek, ebediyete göçmüş yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşları mezarlık alanlarına ücretsiz olarak ulaştıracak. Belediye tarafından vatandaşlara tahsis edilecek otobüsler, arefe günü saat her saat başı 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ring halinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak, Yeni Kabristanlık ve Irlamaz Kabristanlığı'na ulaşım imkanı sağlayacak.

Ayrıca Kurban Bayramı arefesinde Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi de gün boyu açık kalarak kıyafet bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin hizmetinde olacağı da belirtildi. - MANİSA
Turgutlu Belediyesi, arefe günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 15:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]