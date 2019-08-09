Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz
1 saat önce
Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.
Turgutlu Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.
Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi adına imkanlarını seferber ederek, ebediyete göçmüş yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşları mezarlık alanlarına ücretsiz olarak ulaştıracak. Belediye tarafından vatandaşlara tahsis edilecek otobüsler, arefe günü
saat her saat başı 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ring halinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak, Yeni Kabristanlık ve Irlamaz Kabristanlığı'na ulaşım imkanı sağlayacak.
Ayrıca Kurban Bayramı
arefesinde Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi de gün boyu açık kalarak kıyafet bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin hizmetinde olacağı da belirtildi. - MANİSA
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