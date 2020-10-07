Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı - Son Dakika

Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı
07.10.2020 09:51
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında sahte rakı, esrar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında sahte rakı, esrar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir dükkanda 15 litre sahte rakı, 2 litre etil alkol, bir şahsın üzerinden 12 gram esrar maddesi, 2 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca ekipler 2 motosiklet hırsızı şüphelisini yakaladı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi. - MANİSA
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