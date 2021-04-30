Turgutlu'da asfaltlama çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Turgutlar Mahallesi ile Sabancı mevkisi üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Arazi yollarında asfaltlama çalışmalarına Ramazan Bayramının ardından başlanacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarını biliyor ve bu doğrultuda hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turgutlar Mahallesi Uzunyol Sokak'ta yol açma çalışmasını gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca mahalle sakinlerinin talepleri üzerine hafriyatların temizlenmesi için gerekli çalışmalara gün boyu devam etti. Arazi yollarına yapılacak asfaltlama çalışmalarına hazırlık kapsamında Sabancı mevkiine altyapı dolgu çalışmaları da bir yandan sürdürülüyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Daşkan, çalışmaların son durumu hakkında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan bilgi aldı.

Arazi yollarındaki asfalt hazırlık çalışmalarının kesintisiz devam edildiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Arazi yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacağız. Bayrama kadar olan süreçte asfalt hazırlık çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bununla birlikte Turgutlar Mahallesi sakinlerimizin talepleri ve Başkanımız Çetin Akın'ın talimatları ile Uzunyol Sokak'ta yol açma ve hafriyatların temizlenmesi çalışmalarımızda eş zamanlı olarak ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarını biliyor ve bu doğrultuda hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA