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Turgutlu'da başpehlivan Orhan Okulu oldu

57 dakika önce

Turgutlu Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan yağlı güreşlerde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Turgutlu'da başpehlivan Orhan Okulu oldu, System.String[]

Turgutlu Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan yağlı güreşlerde başpehlivan Orhan Okulu oldu.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vadisi'nde yağlı güreşler yapıldı. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu gibi yıldızların er meydanına çıktığı güreşlerde Turgutlulu Menderes Saltık, Ali Gökçen gibi başpehlivanlar da çayırda yer aldı.


Güreş ağalığını Abdullah Büyükkutlu yaparken, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, daire müdürleri, oda başkanları ve binlerce güreşsever, bu büyük heyecana ortak oldu.


Yağlı güreşlerin finalinde Orhan Okulu ile Yıldıray Akın karşı karşıya geldi. Finali kazanan Orhan Okulu, başpehlivanlığı elde etti. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Ali Gürbüz, Turgutlu, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:51 Kaynak: İHA
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