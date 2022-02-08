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Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

08.02.2022 11:20
Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de elinden yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de elinden yaralandı.

Olay, Özyurt Mahallesi Şehit Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş.(55) ile M.A.(32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.A. yanında getirdiği bıçakla Ö.Ş'yi karnından bıçakladı. Bu sırada kavgayı görerek ayırmaya çalışan M.Y. de elinden yaralandı. Ö.Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Y. ise ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan Ö.Ş'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından Turgutlu ovasındaki bir hayvan damında suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Turgutlu, Manisa, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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