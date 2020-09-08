Turgutlu'da bir evin bahçesinden 9 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Turgutlu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda evin bahçesinde bulunan çöp ve malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler