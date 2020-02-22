Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. (63) ile Hüsnü Balmumcu (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa D, Hüsnü Balmumcu'yu tabanca ile vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balmumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balmumcu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili Mustafa D. ile bir kadını gözaltına aldı.

Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Balmumcu, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti
Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 02:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]