Turgutlu'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları başladı

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde acil ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmalarına başladı.



Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına başladı. Şantiyeye getirilen 10 tır asfalt ile 30 sokakta yama çalışmaları hız kazanırken, çalışmaların ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklar üzerinde devam edeceği belirtildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz asfalt yama çalışmalarının yapıldığı bazı sokaklarda çalışmaları yerinde inceledi. Hızlı bir şekilde ilçe genelinde asfalt yamalarına başladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Şimdi de şantiyemize gelen 10 tır asfaltı acil ihtiyaç duyulan sokaklarımızda kullanmaya başladık. İlk etapta acil olan 30 sokağımızda yama çalışmaları başladı. İhtiyaç duyulan sokaklarımızda da bu çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA