Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor - Son Dakika

Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

08.01.2021 16:49
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere Derbent Mahallesindeki yeşil alan ve parklardan zeytin toplama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Erbiller Sanayi Sitesi içerisinde imara yeni açılan parsellerin yol açma, sathi kaplama için zemin hazırlama ve bordür taşı döşeme çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız devam ediyor. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Yayla Mahallesinde yol açma ve bordür taşı döşeme; Irlamaz Mahallesinde köprü tamirat çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler tarafından ayrıca İstiklal Mahallesi Yalova Sokak ile Selvilitepe Mahallesi Tuğrul, Kudret ve Tepe Sokaklarında altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollarda parke taşı tamirat çalışmalarını tamamlandı.

Zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

Kaynaklarını en etkili şekilde ve doğru kullanan Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde tüketilen zeytin yağının üretimi için zeytin toplamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Derbent Mahallesindeki yeşil alan ve parklardan zeytin toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Söz konusu zeytinler, günlük olarak 700 vatandaşa sıcak yemek ulaştıran Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere zeytin yağı üretimi için toplanıyor.

Turgutlu'nun çehresini ve estetiğini güzelleştirecek çalışmalar da hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Meydanında ve Bayram Yeri Parkındaki orta refüj üzerinde Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde üretilen çiçeklerin dikimi çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca Taslı Kur'an Kursu'nun iç ve dış cephe boyama çalışmaları yürütülüyor.

Turgutlu'nun merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlumuzun pek çok noktasında eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Turgutlumuzun ihtiyaçlarını sona erdirecek çalışmalarımızla birlikte, ilçemizin kent estetiğini güzelleştirecek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha güzel bir Turgutlu için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor
Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı
Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi         
16:48
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı         
15:56
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak         
15:33
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu         
14:40
Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 16:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei