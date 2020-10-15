Turgutlu'da çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turgutlu'nun farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesinde menfez ve köprü çalışmaları, Koşukırı Çarşısındaki yol yapım çalışmaları ve Atatürk Mahallesinde parke taşı döşeme ve tamirat çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz da çalışmaları yerinde incelediler ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz aynı zamanda belediye personeli, çevre esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi ve değerlendirmelerde de bulundu.

Turgutlu genelinde farklı noktalarda yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Ahmet Daşka, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Ergenekon ve Atatürk Mahallelerimiz ile Koşukırı Çarşısında gerçekleştirdikleri çalışmaları yerinde inceledik ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. İncelemelerimiz sırasında esnaf ve vatandaşlarımızla çalışmalarımız hakkında görüşme ve değerlendirmeler yaptık. Mahallerimizdeki eksikleri ekiplerimiz yaptığımız program çerçevesinde sırasıyla tamamlayacak. Ekiplerimize ve esnafımıza işlerinde kolaylıklar dileriz" dedi. - MANİSA