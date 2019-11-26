Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da çatı yangını
Son Dakika Güncel Turgutlu'da çatı yangını - Son Dakika

Turgutlu'da çatı yangını

6 saat önce

Turgutlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutlu'da çatı yangını, System.String[]

Turgutlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında soba külünden dolayı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çatı katında bulunan koltuk ve halılar kullanılamaz hale geldi.

Turgutlu, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]