Turgutlu'da çatı yangını
6 saat önce
Turgutlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Turgutlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında soba külünden dolayı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çatı katında bulunan koltuk ve halılar kullanılamaz hale geldi.
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