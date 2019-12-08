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Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı gece bekçileri, Gar civarından durumundan şüphelendikleri S.Y'ye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapmak istedi.
Kaçmaya başlayan S.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.
İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli hakkında 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
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