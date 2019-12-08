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Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.

Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi, gece bekçilerince gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı gece bekçileri, Gar civarından durumundan şüphelendikleri S.Y'ye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapmak istedi.


Kaçmaya başlayan S.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli hakkında 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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