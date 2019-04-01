Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da CHP 275 Oyla Seçimi Kazandı

Turgutlu'da CHP 275 Oyla Seçimi Kazandı

7 dakika önce

Turgutlu'da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu.

Turgutlu'da CHP 275 Oyla Seçimi Kazandı, System.String[]
Turgutlu'da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu. Turgutlu'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Çetin Akın, seçimi 275 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucuna göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çetin Akın 36.766, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Turgay Şirin 36.491, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan 22.891 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çetin Akın, mevcut başkan Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Turgay Şirin'i 275 oyla yendi. Resmi olmayan sonuçları göre Turgutlu'nun yeni belediye başkanı CHP'li Çetin Akın oldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:55 Kaynak: İHA

Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi, Turgutlu, Politika
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