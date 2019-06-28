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Turgutlu'da çiçek yerine bağışlanan kitaplar bini aştı

50 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tebrik için vatandaşlardan çiçek yerine kütüphaneye kitap bağışı çağrısında bulunan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'a destek veren vatandaşlar binden fazla kitap bağışında bulundu.

Turgutlu'da çiçek yerine bağışlanan kitaplar bini aştı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tebrik için vatandaşlardan çiçek yerine kütüphaneye kitap bağışı çağrısında bulunan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'a destek veren vatandaşlar binden fazla kitap bağışında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Fırat Honaz, göreve başladığı gün yaptığı anlamlı çağrıya büyük destek geldi. Vatandaşlardan tebrik için çiçek yerine Turgutlu Belediyesi Mehmet Tüzel Gökyayla Kütüphanesine ve TURBEM Gençlik Merkezi Kütüphanesine kitap bağışı talebinde bulunan Başkan Yardımcısı Honaz bu talebi karşılıksız kalmadı. Bu anlamlı çağrıya destek verenlere teşekkür ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz "Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladığım ilk gün sevgili Turgutlu'lu hemşerilerimizden bir çağrıda bulunmuştum. Tebrik için çiçek yerine gençlerimizin ve çocuklarımızın okuması için Turgutlu Belediyesi Mehmet Tüzel Gökyayla Kütüphanesine ve TURBEM Gençlik Merkezi Kütüphanesine kitap bağışı çağrısı yapmıştım. Bu çağrıma destek veren başta değerli öğretmenlerim Ömür Aşkıner, Selami Yalçın ile Kevser Engin'e ve çok değerli Turgutlu'lu hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülke aydın insanların omuzlarında ve emekleriyle yükselecek ve kalkınacak." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
Honaz, Fırat, Turgutlu, Güncel
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