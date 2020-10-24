Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi - Son Dakika

Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi

24.10.2020 20:56
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen FAO projesinde bir adım daha atıldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen FAO projesinde bir adım daha atıldı. 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi kapsamında uygun görülen projelere 2 bin 500 dolar hibe verileceği belirtildi.

Proje kapsamında Turgutlu İlçesinde 'Çiftçi Tarla Okulu' açılış programı gerçekleştirildi. Açılışa; Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, Dünya Gıda Örgütü Temsilcileri Ayşegül Selışık, Sheikh Ahaduzzaman, konu sorumlusu teknik personeller ile 25 kişiden oluşan kadın faydalanıcı grubu katıldı. Faydalanıcıların bireysel projeleri değerlendirilerek, uygun görülen projelere 2 bin 500 dolar hibe ya da beş kişinin bir araya gelerek proje oluşturması ve uygun görülmesi halinde 12 bin 500 dolarlık hibe verileceği belirtildi.

'75 FAYDALANICI PROJEDEN YARARLANACAK'

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Çiftçi tarla okullarını açmaktaki amacımız, küçük toprak sahibi yerli üreticilerin, toprağa yasal erişimi olan hayvan yetiştiricileri ve balıkçıların, iklim dostu akıllı tarım ve iyi tarım uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, öğrendiklerini yaymalarıdır. Okullarımızda iklim dostu ve verimli yeni tarım teknolojileri konusunda eğitimler verilecek, tarımsal üretim ve hasat sonrası dönemler ile ilgili ortak bilgiler aktarılacaktır. İlimizde bu yıl 3 adet uygulamalı çiftçi okulu oluşturulacaktır. Çiftçilerimiz, Turgutlu ilçemizde 'Domates ve Salçalık Biber Yetiştiriciliği', Akhisar ilçemizde 'Zeytin Yetiştiriciliği', Salihli ilçemizde 'Bağ Yetiştiriciliği' konularında uzman eğiticiler tarafından eğitimler alarak bilgi ve becerilerini geliştirileceklerdir. Mesleki eğitim ve uygulamalı çiftçi okulu faydalanıcıları yüz yüze görüşmelerle belirlenmiştir. Projenin mesleki eğitim ayağında, 6 mesleki eğitim grubunda 150 kişiye eğitimler verilecektir. Uygulamalı çiftçi okulu ayağında ise 75 faydalanıcı söz konusu projeden yararlanacaktır. Projenin bu ayağında faydalanıcılara iki yüz dolar değerinde ilaç, gübre, alet- ekipman gibi ayni yardım yapılacaktır. Programın tamamlanmasının ardından faydalanıcıların bireysel projeleri değerlendirilecek ve uygun görülen projelere 2 bin 500 dolar hibe ya da beş kişinin bir araya gelerek proje oluşturması ve uygun görülmesi halinde 12 bin 500 dolarlık hibe verilecektir. Turgutlu ilçemizde bizi bir adım öne taşıyan bir husus da çiftçi okulumuzdaki tüm faydalanıcılarımızın üreten, emekçi kadınlardan oluşmasıdır. İl Müdürlüğü olarak kadın elinin değdiği her şeyi değerli buluyor, çiftçi okulumuzun faydalanıcılara ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi
Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi

Turgutlu, Manisa, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Çiftçi Tarla Okulu' projesi - Son Dakika

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