Turgutlu'da çocuklar sporla büyüyor - Son Dakika

Turgutlu'da çocuklar sporla büyüyor

Turgutlu Belediyesinin çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Yaz Spor Etkinlikleriyle Turgutlulu çocuk ve gençler yaz dönemini sporla geçiriyorlar.

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Turgutlu Belediyesinin çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Yaz Spor Etkinlikleriyle Turgutlulu çocuk ve gençler yaz dönemini sporla geçiriyorlar.

Turgutlu Belediyesinin çocukların ve gençlerin yaz dönemini spor ve fiziksel aktivitelerle geçirmelerini, bunun yanında yaşıtlarıyla sosyal ve kültürel açısından gelişimlerinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Irlamaz Spor Vadisinde açık havada gerçekleşen, eğitim parkuru, atletizm, spor egzersizleri, temel spor branş etkinlikleri ve eğitsel oyunların yer aldığı aktivitelerde 7 - 14 yaş arası çocuk ve gençler hem eğlenceli vakit geçiriyorlar hem de kuvvet, sürat, dayanıklılık, denge, koordinasyon becerilerini geliştiriyorlar. Yaz Spor Etkinliklerindeki tüm çalışmalar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak da yapılıyor.

Yaz dönemi boyunca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü yapılan Yaz Spor Etkinlikleri için ise kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katı ile 3. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilirler veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler.

Yaz Spor Etkinlikleri ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal açıdan gelişim ve becerilerini desteklemek amacıyla başlattığımız Yaz Spor Etkinliklerimiz devam ediyor. Irlamaz Spor Vadimizde açık havada düzenlediğimiz etkinliklerle çocuk ile gençlerimiz hem fiziksel hem de sosyal ve kültürel açıdan yaz dönemini en verimli şekilde geçiriyorlar. Turgutlu Belediyesi olarak etkinliklerimize katılan genç katılımcılarımızın sporun yaşamlarında önemli bir unsur haline dönüşmesine katkı sağlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yaz dönemi boyunca devam edecek etkinliklerimize ise kayıtlarımız devam ediyor. Yaz Spor Etkinliklerimize katılmak isteyen tüm çocuk ve gençlerimizi kayıt olmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Atletizm, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu'da çocuklar sporla büyüyor - Son Dakika Spor
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