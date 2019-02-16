Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" Programı

Turgutlu'da "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" Programı

44 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları tarafından "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Turgutlu'da
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları tarafından "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Mesadet Özcan Konferans Salonunda düzenlenen programa Cumhur İttifakı Adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan da katıldı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser ve İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe'nin ardından konuşma yapan başkan adayı Turgay Şirin, 31 Mart'a kadar kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın bayrağını daha ilerilere taşıyacaklarını belirtti.

Şirin, "Gece gündüz demeden yollara düşmenin vaktidir. Allah, yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:31 Kaynak: AA

AK Parti, Turgutlu, Güncel
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