Turgutlu'da "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" Programı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde AK Parti
Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları tarafından "Cumhur İttifakı Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.
Mesadet Özcan Konferans Salonunda düzenlenen programa Cumhur İttifakı Adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP
İlçe Başkanı Gürhan Bostan da katıldı.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser ve İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe'nin ardından konuşma yapan başkan adayı Turgay Şirin, 31 Mart'a kadar kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın bayrağını daha ilerilere taşıyacaklarını belirtti.
Şirin, "Gece gündüz demeden yollara düşmenin vaktidir. Allah, yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin."dedi.