Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım - Son Dakika

Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım

29.11.2020 13:41

Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalının yanında başladığı bin 800 metrelik kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalının yanında başladığı bin 800 metrelik kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasını tamamladı. 2 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje ile sağlıklı bir çevre inşa edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, büyük projelere hayat vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde başlanan kanalizasyon kollektör hattı döşeme işi tamamlandı. 2 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 metre hat döşendi. Devlet Su İşleri'nin sulama kanalının yanında yapılan hat döşeme işiyle daha sağlıklı bir çevre için önemli bir adım daha atıldı.

Yapılan altyapı projelerinin uzun yıllar kullanılabilir olması için tüm ekipleriyle titiz bir şekilde hareket eden MASKİ, Turgutlu'da yürütülen hat döşeme işinde günümüz teknolojisine uygun tüm çalışmaları sahada uyguladı.

Kollektör hattının bağlantısı Turgutlu AAT'ye yapıldı

İnşa ettiği atıksu arıtma tesisleriyle Manisa'nın geleceğini korumak için çalışan MASKİ, döşediği kollektör hattının bağlantısını da 46 milyon TL yatırım bedeli ile ilçeye kazandırılan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine yaptı. Artık hattan gelen atık su arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınıyor.

"Özverili bir çalışmaya imza atıldı"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, projenin önemine değindiği açıklamasında, "17 ilçemizde olduğu gibi Turgutlu'da da sağlıklı bir çevre için yoğun mesaimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçemiz Albayrak Mahallesinde kanalizasyon kollektör hattı döşedik. Bu toplayıcı hat sayesinde atık suları Turgutlu'da 46 milyon TL bedelle inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisine taşımaya başladık. Özverili bir çalışmaya imza attık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım
Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım
Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım
Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım

Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu'da daha temiz çevre için 2 milyonluk yatırım - Son Dakika


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