Turgutlu'da deprem söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Turgutlu'da fay hatları ve depremsellikle ilgili söyleşiye katıldı.

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen "Turgutlu'nun Fay Hatları ve Deprem" konulu söyleşide konuşan Sözbilir, Turgutlu'nun tarihinde en büyük depremin 6.4 şiddetinde kaydedildiğini ifade etti.

Turgutlu fay hattı ile ilçenin imar parsel eşleştirmesinin yapılmadığına dikkat çeken Sözbilir, depreme karşı özellikle 1999 öncesi yıllarda yapılan binaların kontrol edilmesi gerektiğine işaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise ilçenin imar planının hazırlanmasıyla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekiple anlaştıklarını belirterek, "1 ay boyunca ilçemizi sokak sokak gezerek Turgutlu'nun imar haritasını çıkaracaklar. Bu araştırma esnasında fay haritasını da dikkate alarak bir planlama yapacağız. Bu süreçte hocamızdan da gerektiğinde destek isteyeceğiz" dedi.