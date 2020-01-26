Turgutlu'da depremzedeler için 24 saatte iki tır dolusu yardım toplandı - Son Dakika
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Turgutlu'da depremzedeler için 24 saatte iki tır dolusu yardım toplandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan "Turgutlu Elazığ'a Yardım Elini Uzatıyor" kampanyasına halktan büyük destek geldi.

Turgutlu'da depremzedeler için 24 saatte iki tır dolusu yardım toplandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan "Turgutlu Elazığ'a Yardım Elini Uzatıyor" kampanyasına halktan büyük destek geldi. 24 saat içinde iki tır dolusu yardım malzemesi toplandı.


Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkının acil ihtiyacı olan battaniye, yorgan, ısıtıcı, çadır, bebek bezi, kışlık kıyafetler gibi malzemeler için Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi dün yardım kampanyası başlattı. "Turgutlu Elazığ'a Yardım Elini Uzatıyor" adlı kampanyaya ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 24 saat içerisinde yatak, baza, halı, yorgan, ısıtıcı, battaniye, çocuk eşyaları, bebek bezi, bebek maması, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım eşyaları iki tırı dolduracak seviyeye ulaştı. Toplanan eşyalar eski Belediye Binası önünde tırlara yüklenmeye başlandı.


Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Başkan Akın'ın eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve daire müdürleri çalışmaları yerinde inceleyip, yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür ettiler. Başkan Akın ve eşi, başkan yardımcıları ve daire müdürleri yardımların taşınmasına ve kayıt altına alınmasına da yardımcı oldu.


Duyarlı Turgutlu halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gerçekten Turgutlu halkı bizi bir kez daha gururlandırdı, duygulandırdı. 24 saat gibi kısa bir sürede iki tırı dolduracak yardım toplandı. Yaşanan deprem sonrası bölgede bulunan vekillerimizden, orada yaşayan arkadaşlarımızdan, yetkililerden aldığımız bilgiler yorgan, battaniye, çadır, ısıtıcı gibi malzemelere ihtiyaç olduğuydu. Biz de kaymakamlığımızla birlikte onların yaralarını birlikte sarmak için bir yardım kampanyası başlattık. Turgutlu halkı yardımsever bir halktır. Bu kampanyaya göstermiş oldukları ilgiyle bu yardımseverliklerini bir kez daha kanıtlamışlardır. Yardım kampanyasına destek veren, burada aralıksız görev yapan personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bu zor günde göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği daim etsin" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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