Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü - Son Dakika

Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

Turgutlu Belediyesince altıncısı organize edilen festival, Musalar Yeniköy Mahallesi'ndeki sahada gerçekleştirildi.

Organizasyona Manisa ve çevre illerden 130 deve katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, festivale katılan deve sahipleri ile izleyicilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Güreşleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve deve güreşi meraklıları izledi.

Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü

Yeniköy Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:51 Kaynak: AA
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