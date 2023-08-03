Hizmetçilik yaptığı isim babası çıktı! İş adamının mal varlığına tedbir konuldu - Son Dakika
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Hizmetçilik yaptığı isim babası çıktı! İş adamının mal varlığına tedbir konuldu

03.08.2023 16:10

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı ev sahibinin babası olduğunu öğrenen kadının DNA testiyle bu iddiasını kanıtlaması sonrası mahkeme, ölen iş adamının mal varlığına tedbir koydu. Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrendikten sonra babalık davası açtı. DNA testi sonucunda iddia doğrulandı ve Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi, Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdi. Ayrıca, Sağlam ailesi manevi tazminat davası da açtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı ev sahibi Niyazi Üzmez'in babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam'ın DNA testiyle bu iddiasını kanıtlaması sonrası mahkeme, ölen iş adamının mal varlığına tedbir koydu. Üzmez ölmeden önce gözyaşları içerisinde Sağlam'a öz kızı olduğunu itiraf ederken, Sağlam ise 2 tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu.

HAMİLE KALINCA BAŞKASIYLA EVLENDİRMİŞLER

Turgutlu ilçesinde iş adamı Niyazi Üzmez'in evinde annesi ile birlikte uzun yıllar hizmetçi olarak çalışan Kalbiye Sağlam (72), gerçek babasının Niyazi Üzmez olduğunu öğrendi. Annesinin Üzmez'den hamile kaldıktan sonra o dönemde fabrikada bekçi olarak çalışan biriyle evlendirildiği ve kendisi doğunca da bu kişinin nüfusuna kaydettirildiği bilgisine ulaşan Sağlam, öz babası olduğu iddiasıyla Üzmez hakkında Turgutlu Aile Mahkemesinde babalık davası açtı.

Turgutlu'da DNA Testiyle İddia Kanıtlandı, Mahkeme Mal Varlığına Tedbir Koydu

DNA TESTİ İLE KANITLANDI

Dava süreci devam ederken 20 Şubat 2023'te hayatını kaybeden Niyazi Üzmez'in cenazesi toprağa verilmeden önce mahkeme kararıyla DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan test sonucu Kalbiye Sağlam'ın iddiası doğrulandı. Test sonuçlarının Turgutlu Aile Mahkemesine iletilmesinin ardından Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesine mal varlığının tespiti davası açıldı. Mahkeme, temmuz ayında görülen duruşmada Niyazi Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdi.

Turgutlu'da DNA Testiyle İddia Kanıtlandı, Mahkeme Mal Varlığına Tedbir Koydu

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Avukat Varol Turbay, yaptığı açıklamada, Kalbiye Sağlam'ın yıllarca çalıştığı evde hizmet verdiği patronunun babası olduğunu öğrenmesinin ardından hukuki sürece başladıklarını, süreci yakından takip ederek DNA testi sürecini tamamladıklarını belirtti. DNA testinin sonuçlanmasının ardından Sağlam için hizmetçi olduğu ev ile diğer malların mirasçısı olma hakkı doğduğunu söyleyen Turbay, Turgutlu Aile Mahkemesinde babalık davası sonuçlanmadan başvurdukları Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin test sonuçlarını göz önüne alarak Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdiğine dikkati çekti.

Turgutlu'da DNA Testiyle İddia Kanıtlandı, Mahkeme Mal Varlığına Tedbir Koydu

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇTI

Turbay, Niyazi Üzmez'in ölmeden önce babalığı kabul etmemesi nedeniyle de Turgutlu Asliye Mahkemesinde 720 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirterek, "Mahkemelerde birkaç celse sonunda Kalbiye Sağlam'ın maddi ve manevi haklarının teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (10)
  • Mehmet Uvez: 1 anlık keyif nelere mal oluyor mirasa ortak çıktı Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • Hülya COŞKUN: Çocuğun suçu neydi.Yıllarca babasının evine hizmet etti.Utanmaz adam şimdi rahat yatsın mezarında. 0 0 Yayından Kaldır
  • Zafer El: bütün hizmetçi çocuklarına DNA testi yaptırmalı Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizmetçilik yaptığı isim babası çıktı! İş adamının mal varlığına tedbir konuldu - Son Dakika


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