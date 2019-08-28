Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak
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Turgutlu'da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Turgutlu'da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonunda Turgutlu'da 3 mahallede eksik kalan doğalgaz hattı çalışmalarının yakında başlayacağının müjdesini veren Başkan Akın, "İstasyonaltı, Atatürk ve Mustafa Kemal mahallelerinde eksik kalan bölgelerde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Çok yakında Turgutlu'da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısı sonunda Turgutlu'da 3 mahallede eksik kalan doğalgaz hattı çalışmalarının kısa sürede başlanılacağını müjdeledi.

Manisa'da düzenlenen yönetim kurulu toplantısına Başkan Akın'ın yanı sıra Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Alper Konyalı, Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da katıldı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu merkezde birçok mahallemizde doğalgaz hattı bulunuyor. Bugün Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Turgutlu'da İstasyonaltı Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi'nde eksik kalan bölgelerde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alt yapı çalışması gerçekleşecek. Çok yakında Turgutlu'da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak" dedi. - MANİSA
Turgutlu, Manisa, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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