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Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde - Son Dakika

Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde

04.09.2021 11:08
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Turgutlu Belediyesinin işçilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yapımını tamamladığı servis bekleme noktalarının açılışı yapıldı.

Turgutlu Belediyesinin işçilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yapımını tamamladığı servis bekleme noktalarının açılışı yapıldı.

Turgutlu Belediyesi servis bekleyen işçileri yaz mevsiminde sıcaktan, kış mevsiminde de soğuktan koruyacak olan servis bekleme noktalarının yapımını tamamlandı. Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın'ın yapım sürecini titizlikle takip ettiği servis bekleme noktaları, işçilerin yoğun olarak yaşadıkları dört farklı noktaya kazandırıldı. Pazartesi Pazarı, Dede Korkut Parkı, Turgutlu Garı yanı ve Bayram Yeri Parkı yanında konumlandırılan servis bekleme noktalarının açılışı ise düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Irk, Atatürk Mahallesi Muhtarı Yalçın Sertel, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat, İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Orhan Kaya, Şehitler Mahallesi Muhtarı Eşref Başaran, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı İbili, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaşarcan Kızıl katıldı.

Servis bekleme noktalarında her detay düşünüldü

Dört noktada yapımı tamamlanarak hizmete sunulan servis bekleme noktalarında klima, oturma alanları, prizler bulunuyor. Tüm bu olanaklarla birlikte her bekleme noktasında bir adet kütüphane yer alıyor. Servislerini bekleyen işçiler, kütüphanelerden kitapları ücretsiz olarak ödünç alabilme aynı zamanda okumadıkları kitapları da kütüphaneye getirebilme imkanına sahip olacaklar. Bununla birlikte tüm bekleme noktalarında önümüzdeki haftadan itibaren günlük gazeteler de yer alacak. Aydınlatmanın sensörlü lambalarla yapılacağı bekleme noktalarında büyük ölçüde enerji tasarrufu da sağlanmış olacak.

"Emekçi kardeşlerimiz için modern ve donanımlı tesisler inşa ettik"

İşçiler için dört farklı noktada modern ve donanımlı tesisler yapıldığını ifade eden Başkan Çetin Akın şunları söyledi:

"Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emekçi kardeşlerimizin işlerine giderken bekleme durakları yoktu. Yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta gerçekten çok zor şartlar altında duraklarda bekleyip işlerine gidiyorlardı. Bizde emekçi kardeşlerimiz için Turgutlu'da ne yapabiliriz diye düşündük ve sonrasında da böyle modern bir tesis inşa ederek işçi kardeşlerimizi hem soğuktan hem de sıcaktan koruyabileceğimiz bir düzen kurduk. Biz bu bekleme noktalarını emekçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları paralarla yaptık. Bu sebeple de bekleme noktalarımıza, dolayısıyla da kendi paralarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Bekleme noktalarımızı korumak hem muhtarlarımıza hem esnafımıza hem de emekçi kardeşlerimize düşüyor. Hayata geçirdiğimiz bu çalışmanın emekçi kardeşlerimize, mahallelerimize ve Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum."

Muhtarlardan Başkan Çetin Akın'a teşekkür

Turgutlu'ya kazandırılan bekleme noktalarının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirten muhtarlar ise "Kimsenin düşünmediği bir proje oldu. Servis bekleme noktaları, işçilerimiz başta olmak üzere hepimiz için çok anlamlı ve değerli bir proje oldu. İşçi kardeşlerimiz ve mahalle sakinlerimiz adına Başkanımız Çetin Akın ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde
Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Emekçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turgutlu'da dört modern bekleme noktası halkın hizmetinde - Son Dakika Ekonomi


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