Turgutlu'da Eğitim-İş Sendikası Temsilciliği Açıldı

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım
FETÖ darbe girişimi sonrası 50 üyelerinin FETÖ'den ihraç edildiğini, soruşturmalar sonucunda 40'nın suçsuz bulunup görevine iade edildiğini bildirdi.
Eğitim-İş Sendikası Turgutlu
Temsilciliği açılış törenine katılan Yıldırım, FETÖ darbe girişimi sonrasında 40-50 bin eğitim çalışanının görevden ihraç edildiğini ifade etti.
Eğitim sendikaları arasında en düşük ihraç sayısının Eğitim-İş Sendikasında olduğuna dikkati çeken Yıldırım 50 üyelerinin darbe girişimi sonrasında ihraç edildiğini belirtti.
Yıldırım, şunları kaydetti:
"Geri kalan sendikalarda bu rakamlar binlerle ifade ediliyordu. Diğer sendikalar ihraç edilen üyelerine çok fazla yardım etme noktasında bulunmazken, Eğitim-İş sendikası olarak şu kararı aldık. Üyelerimize 'Sizin bu örgütle bir yakınlığınız var mı' diye sorduk. Üyelerimiz de 'Bizim FETÖ ile ilgimiz olsa Eğitim-İş'de ne işimiz olur. Bunda bir yanlışlık var.' dedi.
Sendika olarak suçu ispat edilene kadar arkadaşlarımızı suçsuz kabul ederek yanlarında olma kararı aldık. Haklarında suçlama olan arkadaşlarımızı savcılıklara yönlendirerek soruşturma açılmasını istedik. Bu açılan soruşturma sonrasında ise 16 arkadaşımız, 'Yanlış yapılmıştır, üzerinde FETÖ ile bağlantılı herhangi bir durum yoktur' denilerek görevlerine iade edildi. Bu karardan 8 ay sonra ise mor beyin ile mağdur edilen 24 arkadaşımız da pardon denilerek görevine geri döndürüldü."
Yıldırım'ın konuşmasının ardından sendikanın Turgutlu Temsilciği açıldı.