Turgutlu'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek - Son Dakika

Turgutlu'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek

28.04.2021 15:05
Turgutlu'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokole göre vatandaşlar emlak beyan değeri ile ilgili işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Turgutlu Tapu Müdürü Fatih Tonbul arasında imzalanan protokole göre vatandaşlar emlak beyan değerlerini elektronik ortamda daha hızlı bir şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından tapu işlemleri sırasında istenen emlak beyan değeri için vatandaşlar Turgutlu Belediyesine gelmesine gerek kalmadan işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

Turgutlu Tapu Müdürlüğü ile vatandaşların en hızlı şekilde hizmet alabilmeleri için imzalanan protokol hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Belediyemiz ile Turgutlu Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için işbirliğine imza attık. İmzaladığımız protokol kapsamında, emlak rayiç değerler verilerini Turgutlu Tapu Müdürlüğü ile elektronik ortamda paylaşacağız. İmzalanan bu protokol ile birlikte vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almalarını sağlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek - Son Dakika


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