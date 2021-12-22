TURGUTLU'DA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ SİMÜLASYON ARACI İLE ANLATILDI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde emniyet kemeri takmanın önemi, polis tarafından simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğrencilere ve vatandaşlara anlatıldı. Simülasyon aracına binen bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığını deneyimledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının emniyet kemeri kullanımının sürücüler ve yolcular için önemini vurgulamak amacıyla başlattığı 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında 2 etap halinde, saat 10.00 - 12.30 saatleri arasında Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 120 öğrenciye, saat 13.00 - 15.00 saatleri arasında da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda 250 vatandaşa emniyet kemerinin önemini anlattı, broşür ve promosyon ürünleri dağıttı.

Bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için meydana konuşlandırılan simülasyon aracına bindi. 360 derece dönebilen araçta vatandaşlar, kemerin ne kadar önemli olduğunu, ters dönen araçta hayatı nasıl kurtardığını deneyimleyip öğrendiler. Alanda aracı test eden vatandaşlardan Şevket Kaya, "Simülasyon aracına binince emniyet kemerinin önemini daha iyi fark ettim. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri takılı olmasaydı baş aşağı düşerdik. Gerçek bir kaza yaşamış gibi olduk" dedi.

Turgutlu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Hüseyin Şin ise yaptığı açıklamada, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında simülasyon aracımızla vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanmanın önemini, olası kazaları önleyebileceklerini anlatmaya çalıştık. Emniyet kemeri takmazlar başlarına neler gelebileceğini simüle ettik. Bilindiği üzere emniyet kemeri can kayıplarını yüzde 45'e, ağır yaralanmaları yüzde 60'a kadar azaltır. Bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.