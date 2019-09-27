Turgutlu'da Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Toplantısı yapıldı

Turgutlu Kent Konseyi tarafından alt grup olarak kurulan Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu toplantısı Turgutlu'da gerçekleşti.



Turgutlu Kent Konseyi alt çalışma gruplarından biri olan Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a ziyarette bulunan komisyon üyeleri daha sonra Turgutlu Belediyesi meclis salonunda toplantı yaptı. Toplantı'da kadınlara yönelik emek yoğun projeler, kadın istihdamının arttırılması ve kooperatifleşme konuları görüşüldü. Ayrıca kadın üretici pazarı kurulması yönünde görüş alışverişinde bulundular. Komisyon üyeleri Engellilerin sorunlarını da dile getirerek bu sorunların çözümü içinde istişarede bulundular. - MANİSA