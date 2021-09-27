TURGUTLU'DA 'ERBAİN' YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ıncı gününün 1382'nci yılı dolayısıyla bu yıl ilk kez temsili 'Erbain' yürüyüşü yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindekilerin şehit edilişinin 40'ıncı günü için dün temsili 'Erbain' töreni düzenlendi. Her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Kerbela'da gerçekleştirilen Erbain yürüyüşü, ilk kez temsili olarak Turgutlu'da yapıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Camisi önünden başlayan yürüyüşte, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık grup, zaman zaman ağıtlar yaktı. Grup daha sonra Orta Park Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Erbain'in şehide veya ölene '40 tutma' olduğu anlatılarak "Erbain sadece ve sadece şehitlerin efendisi olan, cennet ehlinin efendisi olan Hazreti İmam Hüseyin için beyan edilmişti. 'Hüseyin'e Erbain Tutun' sözü, Peygamber efendimizin emridir" denildi. Başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitler için düzenlenen Erbain Yürüyüşü'ne ehlibeyt aşıkları ile çevredekiler de katıldı.