Turgutlu'da erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Turgutlu ilçesinde erik ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açması görenleri şaşırttı.

Bölgeye özgü "dumanlı papaz eriği" ağaçları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine ikinci kez çiçeklendi ve meyve aşamasına geldi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Haziranda hasadı tamamlanan dumanlı papaz eriği ağaçlarımızın bazıları, havaların sıcak gitmesi sonrasında ikinci kez meyve vermeye durdu. Havalar bu şekilde gitmeye devam ederse ağaçlar ikinci kez meyve verecek." dedi.

Çiftçi Tuncay Uğur ise erik ağaçlarının çiçeklenmesine şaşırdıklarını dile getirdi.