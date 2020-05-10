Turgutlu'da erik sezonu hareketli başladı - Son Dakika

Turgutlu'da erik sezonu hareketli başladı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerli erik meyve ve sebze haline geldi. Turgutlu'nun meşhur ürünü dumanlı papaz eriği aralıksız toplanmaya devam ederken Turgutlu Meyve ve Sebze halindeki hareketlilik de arttı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hem dumanlı papaz eriği hem de beyaz erik hal tezgahındaki yerini aldı. Dumanlı Papaz eriğinin sadece Turgutlu'ya has olduğunu belirten hal esnafı hale günde ortalama bin ton erik geldiğini ifade etti. Bahçelerinden erikleri toplayan ve poşetleyen üretici mallarını Turgutlu Meyve ve Sebze haline getiriyor ve halden tüm Türkiye'ye Turgutlu'nun eriği gönderiliyor.

Yerli pazar eriği halde 4 ile 6 TL arasında satışına sunulurken hafta içinde erik fiyatlarının yükseleceği dile getirildi.