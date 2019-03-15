Turgutlu'da Eş Zamanlı Esrar Operasyonu
1 saat önce
Turgutlu'da yapılan 'Kasaba Narko İnfaz Operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu
'da yapılan 'Kasaba Narko İnfaz Operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 43 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa
'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ç.Z. ve M.Ö.S.'nin üzerlerinde 43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı operasyonda Y.S. ve O.S. uyuşturucu madde satın alma ve kullanma gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon devamında uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A. da yakalandı.
Haklarında hapis cezası bulunan A.K. ve N.A., cezaevine gönderilirken Y.S. ve O.S. ifadelerini alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ç.Z. ve M.Ö.S.'nin gözaltı süresinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu