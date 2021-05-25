Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın - Son Dakika

Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın

25.05.2021 20:32

Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın Turgutlu'da narkotik ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine savaş açtı.

Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın

MANİSA - Turgutlu'da narkotik ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine savaş açtı. Düzenek kurarak esrar yetiştirilen eve baskın yapan polis gördüğü manzara karşısında şaşırdı, filmleri aratmayan evde esrar yetiştirmek için hazırlanan düzenek polis kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Türkiye geneli uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında bir evde saksı içerisinde 3 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken Ergenekon Mahallesinde ki bir evde kenevir üretiminde kullanılan düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı, sıvı halde bulunan gübreler, ışıklandırma, karbon filtre ve havalandırma ve nem ayarlama cihazları ile birlikte birçok saksı içinde dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Odaya giren polis filmleri aratmayacak manzara ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi, evde bulunan şahıs ise "ben içiciyim" dedi.

Evinde esrar yetiştirmek için düzenek kuran şahıs polislerce gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere ve üretim materyallerine el konuldu.

Turgutlu'da esrarlı eve baskın
Turgutlu'da esrarlı eve baskın
Turgutlu'da esrarlı eve baskın
Turgutlu'da esrarlı eve baskın

Hisarcık, Turgutlu, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da 'esrarlı eve' baskın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polis, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polis, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti         
22:08
Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın         
21:45
Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı         
21:30
Alacak verecek meselesi nedeniyle amca oğlunu acımasızca öldürdü Alacak verecek meselesi nedeniyle amca oğlunu acımasızca öldürdü         
21:05
Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan "Üçlü mutasyon" görüldü         
20:33
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük         
18:39
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 22:18:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da "esrarlı eve" baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement