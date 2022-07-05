Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.
Selvilitepe Mahallesi Uran Yolu üzerinde kurulu oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde iddiaya göre kağıt istif alanında kaynak yapılırken başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankerinin de katıldığı çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Bu sırada dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine ambulans ekibi müdahale etti.
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