Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

05.07.2022 16:01

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oluklu mukavva fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Selvilitepe Mahallesi Uran Yolu üzerinde kurulu oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde iddiaya göre kağıt istif alanında kaynak yapılırken başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankerinin de katıldığı çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine ambulans ekibi müdahale etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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