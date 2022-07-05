Orman Genel Müdürlüğü 'ne bağlı bir arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankerinin de katıldığı çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Selvilitepe Mahallesi Uran Yolu üzerinde kurulu oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde iddiaya göre kağıt istif alanında kaynak yapılırken başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Turgutlu'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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