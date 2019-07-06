Turgutlu'da firari hükümlü yakalandı
1 saat önce
Turgutlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:27 Kaynak: AA
ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen firari Özkan Ç'nin (31), Turgutlu'da olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan hükümlünün, 10 ayrı suçtan yakalama kararı da bulunduğu öğrenildi.
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