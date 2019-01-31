Turgutlu'da Geri Sayım Başladı

Turgutlu'ya dev bir eserin kazandırıldığının altını çizen Gençoğlu, havaların müsaade etmesi durumunda 15 günlük bir çalışmayla projenin tamamen bitmiş olacağını müjdeledi.

Turgutlu'da yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçmek, şehir içi ve şehirlerarası trafiğin birbirinden ayrılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda sona yaklaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da, yan yol çalışmalarının olduğu alanda ekipleri ziyaret etti ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgiler aldı. Yağışların olmaması ve havanın müsaade etmesi durumunda projenin ikinci kısmının 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirten Gençoğlu, "Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın battı çıktı kısmını daha önce hizmete açmıştık. Projenin ikinci etabı olarak, yan yol ve kavşak düzenlemelerine başladık. Yan yol ve kavşak düzenlemeleri de başlı başına bir proje. Yavaş yavaş ortaya çıktıkça, bu projenin ne kadar büyük bir eser olduğunu tüm vatandaşlarımız görmeye başladı. Kavşağın yapım çalışmaları sırasında trafik sıkışıklıklarının yaşandığı da oldu. Fakat, çalışmalar tamamlandığında halkımız ne kadar önemli ve faydalı bir çalışma olduğunu anlayacaklar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, Turgutlu halkına armağanıdır. Havaların müsaade etmesi durumunda 15 günlük bir çalışmamız kaldı burada. Turgutlu halkı bu proje tamamen bittiğinde oldukça rahatlayacak. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.