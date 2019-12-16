Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Remzi A, Ayhan C, ve Rıfat B. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.