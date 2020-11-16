Turgutlu'da Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskelerin dağıtımına başlandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bir Nefes Sıhhat İçin Maske Dikim Projesi kapsamında üretilen 3 bin maske, Atatürk Parkı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İŞKUR tarafından hayata geçirilen projeyle Turgutlu Halk Eğitim Merkezi'nde 300 bin maske üretimi için açılan 2 kursta 24 kursiyer çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında üretimi tamamlanan 5 bin maskeden 3 bini Turgutlu Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikle vatandaşlara dağıtıldı.

Kaymakamı Ali Yılmaz yaptığı konuşmada ilçede son aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının arttığını, vatandaşların tedbirlere riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgihan Hasyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de katıldı.