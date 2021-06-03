Turgutlu'da haşereyle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürecek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmalarını yerinde incelemek ve muhtarlarla mahalle sakinlerinin bu konudaki taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkal, ilçedeki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili talepleri dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da, Büyükşehir Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmalarını yerinde incelemek ve muhtarlarla mahalle sakinlerinin bu konudaki taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkal, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte Turgutlu ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak da yer aldı. Ziyaret kapsamında Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel, Ergenekon Mahallesi Muhtarı Arif Yaşar, Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ve Yıldırım Mahallesi Muhtarı Halil Turhan ile bir araya gelindi.

Mahalle Muhtarları İle İşbirliği

Mahalle muhtarlarının haşereyle mücadele çalışmaları noktasındaki taleplerini dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, yeşil alan ve gece ilaçlamalarının süreceğini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çaba gösterdiklerini belirten Başkal, "Karasinek tuzağı, sivrisinek ve benzeri haşereyle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. İlimiz genelinde hemşehrilerimizin rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda mahalle muhtarlarımız da bizler için önemli. Onlarla sürekli dirsek temasında bulunarak, istişare içinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.