Turgutlu'da hastane yolu yenileniyor - Son Dakika

Prestij cadde projesi kapsamında yenilenecek olan caddede, kilit parke döşemesi, kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da yoğun olarak kullanılan Son Sokak'ta prestij cadde çalışması başlatıyor. Yürütülecek olan çalışma öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personellerle birlikte inceleme yaptı.Mevcut güzergâhta yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "İlk olarak Gediz Elektrik, mevcut güzergâhta elektrik hatlarını yer altına alacak. Akabinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız, yolda kilit parke döşemesi yapacak.Bunun yanı sıra ekiplerimiz kaldırım ve aydınlatma çalışması da yapacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, ilçe sakinlerimizin yoğun olarak kullandığı bu güzergâhı modern ve konforlu bir hale getireceğiz" dedi.