Turgutlu'da hayvan satma vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama - Son Dakika

MANİSA'da sosyal medya üzerinden hayvanlarını satma bahanesiyle tanıştığı K.N.'nin (48) yanında getirdiği içinde 75 bin lira olan çantayı alıp kaçtığı öne sürülen M.M.A (48) yakalandı. Benzer 12 ayrı suçtan hakkında yakama kararı bulunan, çevresinde 'Güllü' takma adıyla tanınan M.M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde yaşayan K.N., büyükbaş hayvan almak için sosyal medyadan tanıştığı M.A.A.ile Turgutlu ilçesinde buluştu. M.A.A., daha sonra K.N.'yi de yanına alarak Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi yakınlarındaki kendisine ait olduğunu söyleyerek kandırdığı bir hayvan damına gitti. M.A.A., burada yapılan pazarlığın ardından K.N.'nin hayvanları satın almak için yanında getirdiği, içinde 75 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. K.N., jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.Şikayet üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat çalışmasıyla, çevresinde 'Güllü' olarak tanınan şüpheli M.A.A.'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu belirleyip, yakaladı. Ancak, M.A.A.'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramada dolandırdığı ileri sürülen para bulunamadı. Benzer 12 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı da bulunan M.A.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.